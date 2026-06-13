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Ieri, 12 giugno, poco dopo le 20:00, i Carabinieri della Stazione di Crevalcore sono intervenuti sulla Strada statale 568 di Crevalcore, per ricostruire la dinamica di quello che inizialmente sembrava l’incidente stradale autonomo di un ciclista.

All’arrivo dei sanitari del 118, però, ne veniva constatato il decesso per cause naturali. Il ciclista deceduto, uomo adulto in sella a una bicicletta marca “Esperia Bikes”, di colore nero, crema e rosso, era sprovvisto dei documenti di identità e per questo motivo non è stato ancora identificato.

Nella fotografia i Carabinieri della Stazione di Crevalcore – Tel. 051981142 – mostrano la bicicletta della persona deceduta.