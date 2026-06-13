<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Il sindaco Marco Massari ha accolto questa mattina in Municipio Djibril Fofana, Console Generale della Repubblica del Senegal a Milano, in visita a Reggio Emilia in occasione delle giornate consolari organizzate dall’Associazione dei Senegalesi di Reggio Emilia e Provincia presso la Casa di Quartiere “Sergio Stranieri”, a supporto della comunità senegalese dell’Emilia-Romagna.

All’incontro hanno partecipato anche rappresentanti della Fondazione Mondinsieme e della Fondazione E35, impegnate nella promozione del dialogo interculturale e dei progetti di cooperazione internazionale sviluppati dal territorio.

La visita ha rappresentato un’importante occasione per valorizzare il rapporto di amicizia e cooperazione che lega Reggio Emilia al Senegal, grazie anche al contributo della diaspora senegalese e alle numerose collaborazioni sviluppate negli anni da istituzioni, associazioni e realtà del territorio.

“La presenza del Console Generale – ha dichiarato il Sindaco – conferma la solidità delle relazioni costruite nel tempo tra Reggio Emilia e il Senegal, fondate sul dialogo, sulla cooperazione e sulla partecipazione attiva della comunità senegalese alla vita della nostra città”.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per il Centenario della nascita di Giuseppe Soncini, amministratore locale e partigiano che ha promosso e sviluppato molti dei gemellaggi e dei progetti di cooperazione internazionale del Comune di Reggio Emilia.