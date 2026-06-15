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La Polizia di Stato di Bologna, nella giornata di ieri domenica 14 giugno 2026, ha proceduto alla denuncia di tre cittadini di origine egiziana, rispettivamente classe 2007 e due classe 1996, responsabili del reato di furto con strappo in concorso.

L’intervento ha avuto inizio nel pomeriggio, quando la Sala Operativa della Questura ha inviato una pattuglia del Commissariato Due Torri San Francesco in via Laura Bassi Veratti a seguito della segnalazione di un cittadino, testimone del furto di una collanina ai danni di una donna a bordo di un autobus. Gli autori del fatto si erano rapidamente dileguati e anche la vittima, scesa dal mezzo, si era allontanata dal luogo dell’accaduto senza richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il testimone però ha seguito gli spostamenti dei tre fornendo in tempo reale alla Sala Operativa la loro posizione e la relativa descrizione; ciò ha permesso agli Agenti di intercettare i tre soggetti in via Mazzini. A seguito di controllo, la refurtiva è stata rinvenuta nascosta sotto la lingua di uno dei fermati, il quale è stato altresì sanzionato per ubriachezza molesta.

Gli accertamenti successivi hanno evidenziato per i tre numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, nonché per uno di loro una posizione di irregolarità sul territorio nazionale con conseguente attivazione da parte del personale dell’Ufficio Immigrazione. Al termine delle attività, i tre uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, mentre la refurtiva è stata recuperata dagli Agenti in attesa di individuare l’avente diritto.

La Questura sottolinea l’importanza di sporgere sempre denuncia nel caso in cui si resti vittima di reato, anche a distanza di qualche ora se nell’immediato le circostanze impediscano la chiamata al Numero di Emergenza 112, in modo da permettere alle Forze dell’Ordine di intervenire in maniera più incisiva ed efficace. La collaborazione in questi casi è essenziale.