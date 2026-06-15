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È ai nastri di partenza la nuova stagione del a Sassuolo. L’edizione 2026 si preannuncia ricca di appuntamenti e novità, confermando la formula vincente che unisce il grande cinema all’aperto, la valorizzazione del territorio e l’accessibilità per tutta la cittadinanza.

Il festival estivo si articolerà su due binari principali: una ricca rassegna itinerante a ingresso gratuito che toccherà i diversi quartieri cittadini e la tradizionale programmazione a pagamento nella suggestiva cornice di Piazzale della Rosa.

“Un cartellone di appuntamenti che andrà in scena, come tradizione, tutta estate in piazzale Della Rosa – sottolinea l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – confermando, visto il successo dello scorso anno, la volontà di portare il grande cinema a tutta la città, non solamente al centro storico. Porteremo le proiezioni in tutti i quartieri cittadini con la collaborazione delle varie associazioni che operano sul territorio: Montegibbio, San Michele, l’Oratorio dell’Ancora, il Pagliani, il Fossetta, il Parco Amico e l’Albero d’Oro, il Parco Tassi e la parrocchia di Rometta ma anche il parco Le Querce, coinvolgendo sempre di più la città nella stagione estiva sassolese”.

Il tour itinerante nei quartieri (ingresso gratuito)

Si parte martedì 23 giugno per terminare domenica 5 luglio con un ciclo di 10 proiezioni itineranti. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni e i circoli del territorio, porterà il cinema direttamente nei cuori pulsanti della comunità con un ricco cartellone il cui Artwork è a cura dell’artista Michela Rossi.

Tutte le proiezioni nei quartieri avranno inizio alle ore 21:30 e saranno a ingresso completamente gratuito. Il calendario toccherà luoghi simbolo della socialità sassolese:

Martedì 23 giugno: Il robot selvaggio (Parrocchia di San Michele dei Mucchietti)

Mercoledì 24 giugno: The Holdovers – Lezioni di vita (Parco Le Querce, CSV Sassuolo)

Venerdì 26 giugno: L’ultima volta che siamo stati bambini (Parco Albero d’oro)

Domenica 28 giugno: Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri (Circolo Fossetta)

Lunedì 29 giugno: Il gatto con gli stivali 2 (Oratorio dell’Ancora)

Martedì 30 giugno: Bridget Jones – Un amore di ragazzo (Parco Amico)

Mercoledì 1 luglio: Sonic 3 – Il film (Parco Ottavio Tassi)

Venerdì 3 luglio: Dove osano le cicogne (Parrocchia di Rometta)

Sabato 4 luglio: L’orchestra stonata (Circolo Alete Pagliani)

Domenica 5 luglio: Tartarughe Ninja – Caos mutante (Castello di Montegibbio)

L’arena estiva in Piazzale della Rosa

Da sabato 11 luglio la rassegna si sposterà stabilmente nell’arena di Piazzale della Rosa. I film in cartellone accompagneranno i cittadini per i mesi di luglio e agosto con una selezione che spazia dalle anteprime ai grandi successi della stagione, fino ai capolavori restaurati. Nel mese di luglio l’inizio dei film è previsto per le 21:30 , mentre ad agosto l’orario sarà anticipato alle 21:15.

Tra i titoli principali si segnalano opere di grandi registi come Paolo Sorrentino (La Grazia, 26 luglio) , Gabriele Muccino (Le cose non dette, 19 luglio) e Pedro Almodóvar (Amarga Navidad, 7 agosto). Non mancheranno i classici intramontabili in lingua originale con sottotitoli in italiano, proiettati in collaborazione con la Cineteca di Bologna e rigorosamente a ingresso gratuito: A qualcuno piace caldo (13 luglio) , Incontri ravvicinati del terzo tipo (20 luglio) , The Rocky Horror Picture Show (27 luglio) , Fino all’ultimo respiro (3 agosto) e Un sacco bello (10 agosto).

Biglietti, tariffe e modalità di rimborso

Per le proiezioni a pagamento in Piazzale della Rosa, il costo dei biglietti è di 6,50 euro (intero) e 5,00 euro (ridotto) per under 12 e over 65. È previsto l’ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni e per le persone con disabilità certificata.

Inoltre, il festival aderisce alla campagna nazionale Cinema Revolution, garantendo un biglietto unico a soli 3,50 euro per tutti i film inclusi nell’iniziativa.

I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma evients.com (con commissione di transazione) oppure direttamente in cassa, che aprirà 45 minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo. Per informazioni è attivo il numero 3296632147 negli orari di biglietteria (a luglio dalle 20:45, ad agosto dalle 20:30).

Gestione annullamenti e recuperi: In caso di annullamento della proiezione, i biglietti acquistati online verranno rimborsati automaticamente su evients.com (esclusa la commissione) , mentre i tagliandi cartacei saranno rimborsati direttamente in biglietteria. In caso di semplice posticipazione della data, i biglietti rimarranno validi, fermo restando il diritto al rimborso per chi ne farà esplicita richiesta.