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Un appuntamento dedicato alla memoria storica e alla riscoperta delle vicende che hanno segnato il territorio dell’Appennino reggiano. Lunedì 22 giugno, alle ore 18, nel foyer del Teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti, sarà presentato il volume “Sovversivi. Ribelli e antifascisti della montagna reggiana nelle carte di Polizia”, pubblicato da TM Edizioni.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Crovi e propone un approfondimento sulle figure che, durante il periodo fascista, furono considerate “sovversive” dalle autorità dell’epoca e sottoposte a controlli, schedature e provvedimenti repressivi. Attraverso documenti e materiali d’archivio emerge un prezioso patrimonio di storie individuali e collettive che contribuisce a ricostruire una pagina significativa della storia locale e nazionale.

Ad aprire l’incontro sarà il sindaco di Castelnovo ne’ Monti, Emanuele Ferrari. Interverranno inoltre Chiara Torcianti e Michele Bellelli, ricercatori di Istoreco e curatori dell’introduzione storica del volume, insieme a Mirco Zanoni, direttore dell’Istituto Alcide Cervi. Saranno presenti anche gli autori del progetto di ricerca che ha portato alla realizzazione dell’opera.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per approfondire la conoscenza delle vicende dell’antifascismo reggiano e per riflettere sul valore della memoria storica come strumento di consapevolezza civile e democratica.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.