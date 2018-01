Domani il Trofeo Head Città di Sassuolo

» Appuntamenti - Sassuolo - Sport

Si svolgerà domani, domenica 21 gennaio presso la Piscina Comunale di Sassuolo, la quarta edizione del “Trofeo Head Città di Sassuolo”, a cui prenderanno parte 18 società provenienti da tutta l’Emilia Romagna, dal Trentino Alto Adige, dalla Liguria e dal Lazio. Gli atleti iscritti, regolarmente tesserati per Società affiliate alla F.I.N. per la stagione 2017-18, sono 496 per un totale di 1472 prove gara. La manifestazione, a carattere interregionale, si svolgerà nella vasca da 25 mt. a 8 corsie e, durante l’intera durata della manifestazione, sarà a disposizione una vasca (12×6 mt, 4 corsie) per lo scioglimento degli atleti.

Sarà l’occasione per sfoggiare i nuovi blocchi di partenza con tecnologia di ultima generazione (Track-Start) istallati in tempi record per accrescere il livello tecnico della manifestazione e che daranno ulteriore lustro alla piscina comunale di Sassuolo.

La gestione della manifestazione sarà a cura della Società Team Nuoto Modena A.S.D. che vede la collaborazione delle ASD Nuoto Club Sassuolo, Olimpia Vignola e Pentathlon Modena.

Le categorie in gara saranno: Ragazzi Femmine (anno di nascita 2005 – 2004), Maschi (anno di nascita 2002-2003-2004); Juniores Femmine (anno di nascita 2002-2003), Maschi (anno di nascita 2001 – 2001); Assoluti Femmine (anno di nascita 2000 e precedenti), Maschi (anno di nascita 1999 e precedenti).

Il programma prevede le seguenti gare:

Mattino: 200 Fa- 50 DO-100RA- 200 DO- 50 FA- 100 SL- 200 MX- 400 SL Staffetta 4X50 Mista-MX

Pomeriggio: 400 MX-50 RA-100 DO-200 SL-200 RA-100 FA-50 SL-800 SL-1500 SL-Staffetta 4X100 SL

Per l’assegnazione del 4° Trofeo Città di Sassuolo sarà stilata una classifica di società, considerando i punteggi di tutte le gare di tutte le Categorie; l’inizio delle gare è alle ore 9.