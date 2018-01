» Castellarano - Cronaca - Reggio Emilia

Incidente mortale oggi poco prima delle 13 in zona industriale a Roteglia sulla provinciale 486. L’auto, una Fiat Panda si è ribaltata e uscendo di strada è finita contro un albero. Un anziano di Montefiorino, 90enne, che era sul mezzo è morto mentre la conducente di 34 anni è ricoverata all’ospedale di Baggiovara in condizioni di media gravità. Sul posto il ambulanze, vigili del fuoco e municipale per i rilievi. Chiusa al traffico per un’ora la 486.