Svio treno merci, disagi alla circolazione ferroviaria Bologna-Portomaggiore

» Bologna - Trasporti

Lo svio di un treno merci composto da carri pianali vuoti, in transito nella stazione di Portomaggiore ha comportato, in mattinata, disagi per la circolazione ferroviaria sulla linea FER Bologna-Portomaggiore.

Nello specifico, è stato interamente soppresso il treno 90267 delle 6.16 da Portomaggiore a Bologna ed i treni 90300, 90301 e 90302 della tratta Budrio-Bologna.

Il treno 90303 è stato limitato alla tratta Roveri-Bologna Centrale.

L’inagibilità temporanea della stazione di Portomaggiore comporta l’effettuazione regolare dei treni tra Bologna e Consandolo ed un servizio di spola di bus tra Consandolo e Portomaggiore.

L’incidente di questa mattina coinvolge anche i servizi della linea Ferrara-Ravenna, con sospensione del servizio ferroviario fra Montesanto e Argenta ed effettuazione di bus sostitutivi tra Montesanto, Portomaggiore e Argenta. Prosegue invece la circolazione fra Ferrara e Montesanto e fra Argenta e Ravenna.

Sono previsti ritardi per i treni Bergamo-Pesaro 1771 e 1770 (Freccia Orobica) a causa del percorso alternativo effettuato fra Ferrara e Ravenna.