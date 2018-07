Colori ed emozioni: i pittori del territorio in mostra a Casalgrande

» Casalgrande - Mostre

“Chiamale, se vuoi… emozioni”. Questo il titolo della mostra di pittura che sarà ospitata fino al 22 luglio alla Sala Incontro di Piazza Ruffilli a Casalgrande, organizzata dall’Associazione Open Art di Scandiano. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune di Casalgrande, prevede l’esposizione delle opere di tre pittori del territorio: Raul Montecchi presidente dell’Associazione, Gianni Tincani e Giuliana Forghieri. Tre artisti che utilizzano tecniche diverse.

Spiega Montecchi: “Nel mio caso si tratta di opere figurative in acrilico che riprendono scene della vita di oggi, coppie di innamorati e ragazze indaffarate con borse traboccanti durante lo shopping”, una critica alla società dei consumi. Tincani invece ha uno stile astratto e informale e utilizza tecniche differenti: lamine di metallo o sagome di materiale acrilico applicate su tela; Forghieri predilige l’aerografo (tecnica diffusa negli anni ‘80 in campo pubblicitario che ha poi trovato ampia diffusione nella decorazione di materiali plastici, metallo, body painting, pasticceria) e con questa tecnica realizza quadri emotivamente legati al mondo onirico rappresentando elementi naturalistici. Ciò che unisce i tre artisti è l’amore per “l’arte” il piacere di esprimersi con materiali e colori per dare emozioni a chi osserva l’opera: la loro è passione pura, capacità di osservazione del mondo e desiderio di fermare quella sensazione e trasformarla in un’opera d’arte. Il desiderio di ciascuno di loro è triplice: trasmettere la sensibilità di cogliere gli aspetti più celati del vivere quotidiano, avvicinare le persone all’associazione scandianese che ad oggi ha già numerosi iscritti casalgrandesi e ampliare il legame di esperienze e di scambi culturali con gli artisti del territorio.

Orari di apertura: giovedì 19 dalle 20,30 alle 23 – sabato 21 e domenica 22, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

***

Nella foto dei tre artisti, da sinistra: Raul Montecchi, Giuliana Forghieri e Gianni Tincani