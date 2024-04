Terzo e ultimo passaggio dell’edizione 2024 del festival itinerante Crossroads a Mordano (BO), il cui Teatro Comunale lunedì 29 aprile alle ore 21 ospiterà il concerto del duo voce-pianoforte formato da Laura Avanzolini ed Emiliano Pintori.

“Dear Carmen” è un omaggio a Carmen McRae, una delle più grandi vocalist afroamericane negli annali del jazz. Eseguito già in quartetto e in trio, il repertorio assume ora una connotazione del tutto cameristica, con la voce di Laura Avanzolini accompagnata esclusivamente dal pianoforte di Emiliano Pintori in una selezione di brani che non si limita ai ‘grandi classici’, andando invece a ripescare titoli meno conosciuti.

Nata a Cattolica nel 1985, Laura Avanzolini si avvicina sin da giovanissima alla musica studiando pianoforte e chitarra, per poi approdare allo studio del canto e del jazz. Diplomatasi con lode in canto jazz sotto la guida di Bruno Tommaso, si specializza poi con Diana Torto. Ha studiato inoltre con Roberta Gambarini, Rachel Gould, John Taylor, Maria Pia De Vito, Cristina Zavalloni, Sheila Jordan, Cameron Brown, Barry Harris, Norma Winstone, Dena DeRose… Dal 2011 collabora con la Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti. Ha inciso Skylark (2013) con Michele Francesconi, Giacomo Dominici e Marco Frattini; I’m All Smiles (2016) in trio con Fabio Petretti e Daniele Santimone; Songs (2016) ancora con Francesconi. Nel 2019 è arrivato Laura Avanzolini Sings Bacharach.

Pianista e organista, nato a Bologna nel 1979, Emiliano Pintori è cresciuto musicalmente nella sua città, approfondendo il linguaggio jazzistico in workshop con George Cables, Harold Mabern, Aaron Parks, Barry Harris e attraverso ripetuti soggiorni a New York. È molto richiesto come sideman, come dimostrano le sue presenze al fianco di Steve Grossman, Tom Kirkpatrick, Joe Magnarelli, John Webber, Joe Farnsworth, Jesse Davis, Dida Pelled, Fabio Morgera, Piero Odorici, Fabrizio Bosso, Carlo Atti, Gianni Cazzola, Francesco Bearzatti, Zeno De Rossi, Flavio Boltro.

Crossroads 2024 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Mordano e il Combo Jazz Club di Imola. Biglietti: prezzo intero euro 10; ridotto 8.

