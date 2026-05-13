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È partito l’allestimento delle prime pensiline delle fermate tranviarie lungo la linea Rossa. La fase iniziale è quella della posa delle colonne metalliche, su cui poggerà la trave che dovrà sostenere il tetto in cristallo.

Una struttura essenziale, capace di garantire la massima accessibilità, unita a una molteplicità di funzioni digitali. Infatti, se il profilo è il più possibile esile, il fronte delle colonne è sviluppato proporzionalmente per ospitare due monitor 32 pollici su cui passeranno tutte le informazioni per i passeggeri. Il piano di imbarco sarà allineato a quello del tram, così da garantire comodità e sicurezza per passeggini e carrozzine, adattandosi anche a persone con mobilità limitata. L’allestimento, che proseguirà per diverse settimane, prevede la copertura temporanea di ciascuna struttura, fino all’entrata in funzione della tranvia.