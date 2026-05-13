<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Comprendere il disagio socio-economico nei contesti urbani attraverso dati territoriali, indicatori statistici e strumenti di analisi avanzata: è questo l’obiettivo del seminario “Analisi statistica del disagio socio-economico nella città di Bologna. Strumenti e opportunità per la policy locale”, promosso da Istat in collaborazione con il Comune di Bologna e con il patrocinio di USCI.

L’incontro si terrà giovedì 14 maggio dalle 10 alle 13.30 presso la Sala Tassinari di Palazzo d’Accursio, a Bologna.

Scarica il Programma

Il seminario offrirà una lettura approfondita del disagio socio-economico a livello sub-comunale, mettendo a disposizione dati, mappe e strumenti metodologici sviluppati da Istat per individuare le aree più vulnerabili all’interno della città e supportare interventi pubblici mirati e di prossimità.

Al centro dei lavori vi sarà l’Indice di Disagio Socio-Economico (IDISE), indice composito costruito su nove indicatori elementari di natura sociale, economica, occupazionale ed educativa. Saranno illustrate le metodologie di misurazione adottate e i principali sviluppi previsti per l’edizione 2023, con particolare attenzione all’ampliamento della diffusione dei dati e al rafforzamento dei criteri di analisi territoriale.

I risultati saranno presentati attraverso analisi riferite alle Aree Sub-Comunali (ASC) e alle Aree di Disagio in ambito Urbano (ADU), con focus specifici sulle “Aree Statistiche” di Bologna e un approfondimento dedicato all’area ERP del Pilastro, nel quartiere San Donato-San Vitale. L’analisi evidenzierà i principali divari socio-demografici e le criticità che richiedono politiche territoriali dedicate.

Nel corso dell’evento saranno inoltre presentati strumenti innovativi di visualizzazione dei dati, tra cui infografiche e la dashboard interattiva Istat dedicata agli indicatori IDISE 2021, integrati con dati socio-demografici relativi a Bologna e ad altri 21 comuni italiani.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Bologna Matteo Lepore, del Prefetto Enrico Ricci e del Direttore centrale delle Statistiche demografiche e del Censimento Saverio Gazzelloni.

Seguiranno gli interventi tecnici di Matteo Mazziotta, Direttore centrale Sistan e Territorio, Elena Marchesich dell’Ufficio territoriale Area Nord-Est, e di Giancarlo Carbonetti e Mariangela Verrascina della Direzione centrale delle Statistiche demografiche e del Censimento della popolazione.

Completeranno il programma gli interventi di Chris Tomesani, Capo Dipartimento Welfare del Comune di Bologna, e di Fabrizio Dell’Atti del Settore Statistica, dedicati all’utilizzo dei dati per la programmazione territoriale e le politiche di welfare dei Quartieri.

La mattinata si concluderà con la tavola rotonda “Statistiche per il cambiamento. Contrastare il disagio con politiche del territorio basate sui dati”, moderata da Benedetta dalle Rovere (BolognaToday), con la partecipazione di rappresentanti del Comune di Bologna, della Città Metropolitana, dell’AUSL, del mondo accademico, di Istat, USCI e della Fondazione Bruno Kessler.

L’evento sarà trasmesso in diretta collegandosi a questo link.