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Dopo il successo dello scorso anno, domenica 17 maggio, torna in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, la Festa del Busilen, il tipico bensone fioranese, per una seconda edizione ancora più ricca e anche un bensone da record da assaggiare ed acquistare.

Dalle 10 del mattino fino al primo pomeriggio, sarà possibile trovare il dolce da record, prodotto e donato dal Panificio Al Funer, in collaborazione Scuola alberghiera di Serramazzoni, presso lo stand dell’associazione Amici per la vita.

L’incasso sarà devoluto per la realizzazione dell’hospice ‘Casa Giuly’ di Spezzano in costruzione.

Nell’ambito della Festa, ci sarà anche la gara gastronomica ‘M’inzuppo’: chi volesse partecipare può consegnare il proprio busilen, di circa 500 g di peso, dalle 10 alle 14 in piazza Ciro Menotti, seguendo le indicazioni previste dalla gara amatoriale.

Nel pomeriggio la giuria, presieduta dallo chef stellato Mattia Trabetti del ristorante Alto di Fiorano individuerà i tre busilen migliori, sulla base di vista, olfatto, gusto e test d’inzuppo.

I vincitori saranno premiati lunedì 1° giugno, nel corso della serata benefica “Una risata per la vita”, organizzata per sensibilizzare all’aiuto per al costruzione dell’hospice di Spezzano.

Ci saranno anche laboratori per i più piccoli: dalle 10 alle 14 i bambini dai 6 ai 12 anni potranno imparare a impastare il loro piccolo bensone con gli allievi della Scuola di Serramazzoni.

Dalle 10.30 anche la diretta TRC con “Ci vediamo in piazza” insieme alla Scuola alberghiera e di ristorazione IAL di Serramazzoni che prepareranno dal vivo il famoso busilen e li cuoceranno nei loro forni.

Il ricco calendario del Maggio Fioranese, proposto dal Comitato Fiorano in festa, i collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi, associazioni e enti del territorio e grazie all’importante sostegno delle associazioni di categoria e degli sponsor, continua fino al 1° giugno. Sul sito del Comune (www.fiorano.it) e sui social del Maggio fioranese è possibile consultare tutto il programma.