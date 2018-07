Nuoto Paralimpico: oro e bronzo per Kevin Casali nelle prime 2 giornate degli europei

» Castellarano - Modena - Sport

Parigi – L’edizione 2018 degli Inas Summer Games, prima assoluta ed equivalente ad un campionato europeo paralimpico riservato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali, riserva subito dei meravigliosi risultati per la nostra nazionale.

Le medaglie azzurre del nuoto arrivano sin dalla prima giornata e trovano quale protagonista del nuoto uno strepitoso Kevin Casali .

L’atleta di Castellarano allenato da Alessandro Cocchi, chiude la prova in 9’27’’49 seguito da Matteo Falchi (9’52’’17) per un monopolio azzurro nel podio degli 800 metri stile libero completato dallo spagnolo Alejandro Meneses Medero, terzo in 10’18’’14.

La seconda giornata ha di nuovo visto in gara Kevin sulla distanza dei 200 stile libero. L’atleta della Sea Sub ha centrato il podio arrendendosi però al duo russo Emeliantsev e Kuliabin, chiudendo la prova in 2’07.64 per un prezioso bronzo.

Le gare proseguono fino al 22 luglio e oltre al nuoto che vedranno il nostro impegnato anche nei 400 stile libero, vedono nel particolare programma sportivo anche atletica leggera, hockey canottaggio e bocce.