Le aziende del comprensorio si mobilitano per la Pubblica Assistenza

“Questo è un anno davvero impegnativo per la nostra associazione e i suoi volontari,sopratutto a livello finanziario, infatti stiamo cercando di ultimare il progetto della sede nuova, in collaborazione con il Comune di Casalgrande, nei locali rinnovati del Bocciodromo e nell’ampliamento di nuova costruzione per il rimessaggio dei mezzi di soccorso ed inoltre l’accreditamento regionale e l’aumento delle richieste di servizi da parte della nostra cittadinanza, ci impongono un rinnovamento del parco mezzi.”

Così commenta Massimiliano Pistoni, Presidente della Pubblica Assistenza EMA Emilia Ambulanze, e continua “Tutto il corpo volontari è molto contento nel vedere che alcune aziende del nostro territorio hanno capito queste necessità e i bisogni che un’associazione come la nostra ha per poter continuare a svolgere al meglio un servizio dedicato alla propria comunità , quindi ci tenevamo a ringraziare pubblicamente di cuore per i loro preziosi contributi: il Gruppo Romani che ha contribuito all’acquisto di un nuovo pulmino per i servizi ordinari, la ditta C.T.M di Villalunga che ha donato delle nuove attrezzature sanitarie , nello specifico un saturimetro e un defibrillatore semiautomatico e l’azienda B.M.R di Scandiano che ha donato una sedietta motorizzata per i trasporti infermi, senza dimenticare tutti i cittadini che hanno fatto sentire la loro vicinanza con donazioni private.” Conclude infine Pistoni.

Nelle foto i contributi di GRUPPO ROMANI e CTM