I Carabinieri della Stazione di Bazzano, hanno arrestato un 38enne italiano, con precedenti di polizia, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nonché ai luoghi da essa frequentati, emessa dal Tribunale di Bologna il 9 febbraio scorso.

I militari, a seguito di un controllo effettuato all’intero di un esercizio commerciale della zona, hanno notato il 38enne unitamente alla persona offesa la quale in passato lo aveva denunciato, che stava facendo degli acquisti. Immediatamente riconosciuto, l’uomo è stato fermato e condotto presso la locale Stazione Carabinieri, per la violazione della misura cautelare a cui era sottoposto. Dopo le formalità di rito l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato, in attesa del processo con rito per direttissima.