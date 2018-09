Giro d’Italia 2019: Modena è di nuovo città di tappa

» Modena - Sport

“Siamo felicissimi che Modena sia di nuovo città di tappa nel Giro d’Italia 2019. È la quinta volta che accade dal 2008, a testimoniare un legame profondo tra la nostra città e il territorio modenese e il ciclismo”. L’assessore allo Sport del Comune di Modena esprime così la propria soddisfazione dopo la presentazione, nel pomeriggio di lunedì 24 settembre, nella sede della Regione Emilia Romagna della “Big start”, la Grande partenza da Bologna del 102° Giro d’Italia, che avverrà l’11 maggio 2019 e coinvolgerà una buona parte del territorio regionale e in particolare le città di Modena, Carpi, Ravenna e Riccione.

Modena ospiterà, il 21 maggio, l’arrivo della decima tappa in partenza da Ravenna. “Voglio esprimere il mio ringraziamento alla Regione Emilia Romagna – ha detto ancora l’assessore Guerzoni – perché ha risposto alla richiesta di impegno per il Giro 2019 che avevamo presentato da Modena, Carpi e Ravenna con l’obiettivo di costruire un grande evento di sport e di promozione del territorio. Ringrazio anche Rcs Sport che – ha aggiunto – ha avuto ancora una volta fiducia nella nostra città e noi saremo all’altezza della sfida, coinvolgendo nell’avventura del Giro tutto il mondo sportivo modenese”. Guerzoni ha quindi specificato che non sono ancora stati definiti i dettagli organizzativi e logistici: “Ci metteremo al lavoro al più presto per scegliere la collocazione più suggestiva per la linea d’arrivo”.

Dopo l’arrivo a Modena, il Giro ripartirà da Carpi il 22 maggio, ed è la seconda volta dopo il 1998. La regione sarà teatro anche della seconda tappa, con partenza da Bologna in direzione sud, e della nona tappa, domenica 19 maggio, da Riccione a San Marino.