A Castelnovo Monti arrivano i giorni clou della Fiera di San Michele

Sono ormai alle porte i tre giorni in cui Castelnovo Monti tornerà ad essere invasa da migliaia di visitatori per la Fiera di San Michele, appuntamento principale di inizio autunno in Appennino, giunta alla 547^ edizione. È ancora possibile prendere parte venerdì, 28 settembre, alle ore 20 al Parco Tegge di Felina, alla cena e serata in compagnia delle delegazioni dei Comuni gemellati di Illinghen e Voreppe, ai quali quest’anno si aggiunge una delegazione del Lichtenstein, cittadina tedesca a sua volta gemellata con Voreppe (per informazioni: sergiosironi.cgcm@gmail.com).

Poi da sabato 29 via al programma principale della Fiera, che ancora una volta proporrà fino a lunedì 1 ottobre le attrazioni e le iniziative che richiamano ogni anno moltissimi visitatori da tutta la provincia e anche da fuori regione. A partire dal grande mercato delle bancarelle, con alcuni espositori, in particolare della Garfagnana e della Lunigiana, che partecipano alla Fiera castelnovese da generazioni. Un mercato ambulante che da sempre si contraddistingue per una qualità assai elevata dei prodotti. Al Centro Fiera di via dei Partigiani torna invece la Mostra mercato dei bovini e l’esposizione di attrezzature agricole, industriali e prodotti zootecnici. Una sezione della kermesse castelnovese che rappresenta insieme le sue radici più antiche (è ormai l’unica mostra mercato dei bovini rimasta in provincia e offre l’occasione di ammirare splendidi capi), ma anche importanti prospettive future per il comparto agricolo, che sul territorio resta fondamentale e coinvolge anche molti giovani operatori.

L’inaugurazione ufficiale della Fiera avverrà sabato in piazza Gramsci (alle ore 10 con la Banda musicale di Felina), piazza in cui ci saranno la mostra delle attività produttive e commerciali; il mercato del contadino e delle produzioni agroalimentari, La strada dei pani e dei prodotti dell’Appennino Reggiano, giunta 29° edizione, a cura di CNA il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alle Associazioni “Il Cuore della montagna” e Fa.Ce; la mostra micologica sull’attività dell’Ispettorato Micologico dell’Ausl; il Parmigiano Reggiano in piazza con la partecipazione della Latteria Sociale Casale di Bismantova; gli stand dei Comitati gemellaggi di Voreppe, Illingen e Fivizzano con degustazione e vendita di prodotti eno-gastronomici (tra i quali vini e formaggi francesi, brezel, wurstel e birra tedesca, prodotti della Lunigiana); la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto con lo spazio informativo sulle attività realizzate, e la vendita torte casalinghe in collaborazione con L’associazione Per te donne insieme contro la violenza; il laboratorio creativo e di recupero rivolto ai bambini Giochiamo a riciclare per scoprire come trasformare un rifiuto in un oggetto da conservare; le Associazioni di volontariato in piazza.

In piazza Peretti torna con una edizione ancora più ricca e coinvolgente il Festival dedicato al cioccolato artigianale Cioccopiazza 2018, con la partecipazione dei maestri cioccolatieri Marisa Tognarelli e Antonio Schettini: I maestri di Chocopassion e dell’Associazione Nazionale Cioccolatieri proporranno centinaia di oggetti in purissimo cioccolato fondente e al latte, e faranno assaggiare i loro prodotti tipici artigianali, provenienti da tutta Italia. Ad animare la piazza, sabato e domenica pomeriggio, ci saranno anche le esibizioni live di The Heartbreak Hotel con musica rock anni ’50. Ci sarà inoltre l’occasione di partecipare all’estrazione di una scultura di cioccolato da 60 kg, che sarà realizzata nel corso della Fiera. L’estrazione avverrà nel pomeriggio di lunedì 1 ottobre.

E ancora, negli splendidi lavatoi di via I Maggio sarà ospitata l’esposizione Le Paladine della Pietra, con le foto di Silvano Sala omaggio al femminile e al territorio appenninico, con ritratti di donne e della Pietra di Bismantova. In piazza Martiri della Libertà invece ci sarà la mostra delle attività produttive.

Per i più giovani non mancherà il Luna Park, nel piazzale del Centro CONI.

Il programma completo della Fiera è disponibile sul sito del Comune di Castelnovo Monti, www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.