È l’avvocato Tommaso Rotella il rappresentante del Comune di Modena designato per il ruolo di vice presidente di Hera spa in vista dell’assemblea della società in programma martedì 30 aprile. L’indicazione è stata condivisa dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli nel corso dell’incontro di oggi, venerdì 26 aprile, dei rappresentanti del Patto di sindacato di secondo livello che raggruppa i soci pubblici modenesi di Hera.

Erano collegati i sindaci di Castelfranco Emilia, Formigine, Maranello, Lama Mocogno, Montefiorino e Polinago e i delegati dei sindaci di Sassuolo e Serramazzoni. A loro sono state illustrate le quattro candidature pervenute al Comune di Modena a seguito della pubblicazione dell’avviso per la designazione, che si è resa necessaria con la scomparsa in marzo di Gabriele Giacobazzi.

La designazione di Rotella, condivisa all’unanimità dai presenti, spetta al Comune di Modena, socio di Hera spa con una quota del 6,5 per cento (oltre 97 milioni di azioni), in base, appunto, agli accordi del Patto di sindacato che garantisce il controllo pubblico della società. Rotella rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al 2025.

Tommaso Rotella, 52 anni, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Modena e come avvocato è specializzato in procedimenti concernenti la difesa penale e amministrativa delle imprese, oltre che in attività di consulenza tributaria. Ha incarichi come presidente dell’organismo di vigilanza in diverse imprese e svolge anche attività convegnistica ed è autore di saggi per pubblicazioni su questi temi.

Dal 2019 fa parte del consiglio di amministrazione di Carimonte Holding spa ed è membro dal 2016 dell’Associazione nazionale tributaristi italiani. È stato coordinatore provinciale del Centro di diritto penale tributario tra il 2010 e il 2019 e ora è coordinatore regionale. Tra il 2014 e il 2017 è stato assessore del Comune di Modena alle Attività economiche, Promozione della città e turismo, Servizi demografici, Polizia mortuaria, Statistica, Agricoltura.

In precedenza, tra il 2011 e il 2013, ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Ascom Confcommercio.