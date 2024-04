Un sabato sera alternativo quello in programma in centro storico a Correggio e organizzato dal Museo il Correggio.

S’intitola Bonifazio e gli altri, storie e vicende di una famiglia. Si tratta di una visita guidata itinerante ai luoghi della Famiglia Asioli, a cura del Dottor Marco Tassoni.

Sabato 27 aprile, con partenza alle ore 20:45 da Palazzo dei Principi, per circa 90 minuti ai partecipanti verranno illustrati i luoghi che hanno definito la storia correggese della famiglia Asioli.

La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione entro venerdì 26 aprile. Le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento del numero massimo di 30 partecipanti. Si consiglia di indossare calzature da trekking. Per l’occasione il Museo “Il Correggio” resterà aperto dalle 21:00 alle 23:00.

Info e prenotazioni: Museo “Il Correggio”: 0522 691806; museo@comune.correggio.re.it

******

Jarno Iotti All Areas – Luciano Ligabue inaugura domenica 28 aprile a Palazzo Principi di Correggio, città che ha dato i natali a entrambi gli artisti, dove resterà fino al 26 maggio. Esposte 70 stampe più una in cornice, formato 40×30 cm, di scatti o sequenze che mostrano il musicista e cantante rock quasi sempre inconsapevole dell’obiettivo che lo inquadra, colto in attimi di pura verità, spesso sul palco, durante alcuni fra le migliaia di concerti vissuti nel millennio in corso, altre volte in momenti che solitamente restano inediti per il pubblico (ma anche per il soggetto fotografato), durante alcune delle migliaia di chilometri percorsi da Ligabue in questo infinito viaggio nella musica e nella vita. E da dove partire, se non dal primissimo scatto, quel “più uno”, che segna l’inizio della strada? Il filo impalpabile che guida il percorso è dato da ispirazione e visione, unite al raro dono di saper scomparire dietro l’obiettivo, caratteristiche che fanno di Jarno Iotti il fotografo capace come nessun altro di cogliere l’attimo fuggente nell’anima del musicista amico e concittadino.

Oltre a queste immagini, saranno esposti a Correggio in modo esclusivo, 7 ingrandimenti (formato 120 x 220 cm) ed una gigantografia formato 4 x 3 metri. Ed infine, impreziosirà la location, già speciale di per sé, l’ingrandimento 70 x 100 cm di una foto totalmente inedita. A contorno una carrellata di immagini altre – oltre 500 – di pubblico ai concerti, fan e momenti corali.

JARNO IOTTI ALL AREAS – LUCIANO LIGABUE Palazzo Principi – Corso Cavour, 7

28 aprile – 26 maggio 2024 – Ingresso gratuito

Sabato: 15:30 – 18:30 – Domenica: 10 – 12:30; 15:30 – 18:30