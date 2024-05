Partirà da Correggio, lunedì 6 maggio alle ore 9,30, il primo evento del Festival Internazionale Delle Abilità Differenti 2024 dalla splendida cornice del Teatro Asioli con la 17° edizione del tradizionale Concorso “Open Festival” rivolto ad artisti e compagnie integrate emergenti provenienti da tutta Italia che si esibiranno nelle categorie di teatro, danza e video.

All’evento, organizzato in collaborazione con gli Istituti Scolastici San Tomaso di Correggio, gareggeranno cinque compagnie: “L’Allegra Brigata del Cam” di Cortona (AR), “La Cooperativa sociale GSH” di Cles (TN), “Arti’s Asd” di Genova, “Tremanti di passione” di Parma e “Anffas Asd” di Parma che, con le loro performance affronteranno il tema del Festival 2024 “La Bellezza che Ricrea”.

A presentare le diverse esibizioni saranno gli studenti del San Tomaso che spazieranno tra la danza con Il Ballo di Primavera, una riflessione sul tema della primavera come rinascita, rinnovamento e momento in cui la rifioritura, ricrea generando a sua volta “bellezza “essenza della rinascita, partendo dalla propria fragilità. Ci sarà il teatro con Brevi Manu. Consegnato a mano personalmente, il teatro e la danza con La trasformazione della bellezza, quella che stupisce gli esseri umani sollecitando un’emozione, costruisce una convivenza umana giusta, fonte di educazione morale, sociale e solidale. Il cortometraggio Tele celebri, Tele uniche come noi, riproduzioni di quadri famosissimi immaginando che gli autori potrebbero essere state persone con disabilità, quadri che rappresentano la perfezione mentre, queste tele, rappresentano l’unicità della diversità. Per poi terminare con Innamorati, il cortometraggio di una giovane storia d’amore interpretata con delicatezza e con l’innocenza tipica dei talenti appena sbocciati.

Le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da Liliana Cosi, direttrice artistica e ballerina di fama internazionale, Nicola Bonini, docente di teatro del Liceo San Tomaso e dal regista teatrale Giorgio Grisendi che saranno affiancati anche da una giuria composta da alcuni studenti del Liceo San Tomaso che assegnerà il premio al “Miglior Artista”.

L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti.