Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Bologna; dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Parma o di Reggio Emilia.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 6 Castelmaggiore, percorrere la viabilità ordinaria: via Corticella, via Stendhal, via William Shakespeare, via Bentini, via Fabbri, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame.