Fine vita e Dat: tre incontri di approfondimento al Centro “I Saggi” di San Cesario s/P

» Modena - Salute - Sociale

Tre incontri per approfondire il fine vita e la dignità della persona. Dal 2 al 16 ottobre si svolgeranno all’interno del Centro Socio-Aggregativo “I Saggi” una serie di incontri con esperti sui temi inerenti alle cure palliative, dalle terapie del dolore alla qualità della vita, fino agli aspetti legislativi legati alla dignità della persona e per informare sul registro comunale per il deposito e conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (DAT), già attivo nel Comune di San Cesario s/P.

Il primo incontro da segnare in agenda si terrà martedì 2 ottobre alle ore 20.30 nella sede de “I Saggi” in corso Libertà 100-102, con Paolo Vacondio, responsabile programma cure palliative della USL di Modena, dal titolo “Fine vita: poter scegliere fino alla fine”.

Il secondo incontro, invece, si terrà martedì 9 ottobre sempre nella sede dei Saggi alle ore 20.30, e ospiterà Sarah Scandone, psicologa e psicoterapeuta, dal titolo “Perché è così difficile parlare con i miei cari sulle volontà di fine vita e scrivere le mie disposizioni anticipate di trattamento?”, sull’affrontare il tema del fine vita nell’ambiente familiare.

Ultimo appuntamento con il ciclo di incontri mercoledì 16 ottobre, alle ore 20.30, su come esprimere le proprie Disposizione Anticipate di Trattamento (DAT): interverranno Maria Grazia Bonesi, di MMG (Associazione Medici di Medicina Generale), e le volontarie de “I Saggi” Chiara Melli e Maria Borsari: “Tre incontri fondamentali – spiega la Borsari -, per approfondire un tema come le dichiarazioni anticipate che servono a dare indicazioni in merito alla volontà del paziente, utilizzabili quando questi non può far valere di persona le proprie scelte”.

“Quello sul fine vita è un percorso iniziato l’anno scorso – aggiunge Sofia Biondi, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di San Cesario -, con l’istituzione del Registro comunale per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari e che l’Amministrazione ha ritenuto fondamentale sensibilizzare la cittadinanza in merito a una tematica complessa come il fine vita. Insieme al centro I Saggi, che come Amministrazione ringraziamo per la preziosa collaborazione in questi anni, sono stati organizzati nel 2017 e nel 2018 una serie di incontri il cui scopo è quello di affrontare temi delicati quali le cure palliative, il percorso verso il fine vita, cercando di dare spunti di riflessione e aiuti a chi si trova a vivere queste situazioni in famiglia e, da un punto di vista più operativo, di aiutare nella compilazione della Dat.”

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.