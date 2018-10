Casalgrande: successo di partecipazione per la gita over 65 a Ferrara, 80 iscritti in due turni

» Casalgrande

Un grande successo di partecipazione: sono stati ben 50 i casalgrandesi over 65 che hanno preso parte alla gita turistica organizzata dal comune di Casalgrande per i cittadini ‘senior’ del paese. La gita si è svolta a Ferrara il 29 settembre e ha fatto registrare un notevole numero di iscritti: le richieste sono state così tante che si è dovuto organizzare un ‘secondo turno’ per il prossimo 13 ottobre, che porterà a Ferrara altre 30 persone.

“Questa iniziativa – spiega l’assessore alle politiche sociali Graziella Blengeri – permette ai partecipanti di condividere una giornata dedicata alla cultura, facendo amicizia e stando insieme con un costo di partecipazione basso, perchè gran parte della quota di adesione è messa a disposizione dal comune”. L’iniziativa è stata un successo “perchè è stata molto apprezzata l’idea di spostarsi con i tempi giusti e a ritmi non incalzanti – spiega ancora l’assessore Blengeri – per apprezzare meglio ogni momento passato insieme. Speriamo che anche il secondo viaggio incontri lo stesso gradimento e siamo certi che questa esperienza sarà ripetuta in futuro”.