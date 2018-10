» Meteo

In prevalenza sereno o poco nuvoloso con locali foschie e banchi di nebbia in pianura e nelle valli in diradamento nelle prime ore del mattino. Temperature: in lieve flessione nei valori minimi con valori compresi tra 14 e 15 gradi; pressoché stazionarie nei valori massimi comprese tra 22 e 24 gradi. Venti: in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali. Mare: da quasi calmo a poco mosso.

(Arpae)