Progetto #Ioleggo perchè…, invito al dono

La Biblioteca “G.Biasin” del Liceo “A.F. Formiggini” aderisce al Progetto nazionale promosso dall’Associazione Editori Italiani con i l patrocinio del Ministero dell’Istruzione #IO LEGGO PERCHE’… , ormai giunto con successo alla sua quarta edizione, che è finalizzato a promuovere il dono del libro verso le Biblioteche scolastiche da parte di famiglie, genitori, ex allievi, cittadini.

Il dono-acquisto di libri sarà possibile dal 20 al 28 ottobre presso la Libreria Incontri di Piazza della Libertà.

Il dono da parte delle famiglie può riguardare libri di qualsiasi ambito del sapere ma in particolare relativi alle discipline insegnate negli indirizzi del Liceo, toccare sia la saggistica che la narrativa, tanto la poesia quanto il teatro, il fumetto come la musica, la narrativa per giovani adulti. Tra i settori che necessitano di maggior contributo ricordiamo le Scienze Umane, la Filosofia, la Fisica e la Matematica, le Scienze naturali, la Letteratura classica greca e latina, gli strumenti librari per studenti con disabilità ecc.

La Biblioteca scolastica “G. Biasin”, uno dei laboratori di cui è dotato il Liceo “A.F. Formiggini”, è una realtà viva, dotata di un numero consistente di volumi sia acquistati sia frutto di significative donazioni. Essa contiene le collane dell ‘editore A.F. Formiggini cui la scuola è intitolata ed è inserita nel Sistema bibliotecario provinciale, in tal modo offre il prestito non solo ai suoi studenti e docenti, ma anche a Università, Enti di ricerca, singoli studiosi anche al di fuori della Regione Emilia Romagna.

Per avere maggiori informazioni sul Progetto: https://www.ioleggoperche.it

Chi voglia aderire alla donazione potrà farlo dal 20 al 28 ottobre 2018 presso la Libreria Incontri di Piazza della Libertà 29 Sassuolo, con la quale il Liceo si è gemellato.