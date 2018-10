Prevenzione, visite gratuite all’Urologia di Guastalla

» Bassa reggiana - Salute - Sanità

Dopo il successo della passata edizione l’Urologia di Guastalla offre un mese di visite gratuite aderendo anche quest’anno alla Campagna di sensibilizzazione proposta dalla Società Italiana di Urologia sull’importanza della prevenzione.

Tutti i lunedì dal 22 ottobre al 26 novembre dalle ore 15 alle ore 17 i medici dell’Urologia di Guastalla saranno a disposizione per effettuare visite gratuite. I consulti saranno eseguiti a turno dai medici della struttura a seconda delle disponibilità. Sarà possibile visitare 8 pazienti al giorno. Per prenotarsi basta andare sul sito della Società italiana di Urologia https://www.siu.it/.

La campagna è promossa da circa tre anni al fine di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione in campo urologico sia per quanto riguarda le patologie oncologiche (prostata, rene e vescica), sia per quanto riguarda le patologie benigne come calcolosi urinaria o ipertrofia prostatica che hanno un elevato impatto sociale. Vi aderiscono tutti i più importanti centri urologici italiani.