Alpini e Rcm insieme in un intervento al Centro Sportivo

» Ambiente - Fiorano

All’interno del Centro Sportivo Ciro Menotti di Spezzano, un’area era stata piantumata e concepita come ‘bosco naturale’, da lasciare crescere cioè in modo spontaneo; poiché in realtà veniva scambiata per un’area degradata nella quale lasciare rifiuti, l’amministrazione comunale ha deciso di trasformarla in un parchetto capace di ospitare i visitatori.

Così il sindaco Francesco Tosi spiega perché sabato 13 ottobre il Gruppo di protezione degli Alpini di Fiorano Modenese, sulla base di una convenzione con il comune, insieme all’Rcm Casinalbo che utilizza la pista di atletica per gli allenamenti, è intervenuta con una giornata di lavoro volontario per diradare le piante presenti, selezionare le migliori così che possano crescere meglio.

“Esprimo viva riconoscenza – scrive il sindaco Francesco Tosi – a nome della Giunta Comunale e dell’intera cittadinanza che rappresento, per la disponibilità che in diverse occasioni l’Associazione Nazionale Alpini di Fiorano, fattivamente offre alla nostra comunità con lavori di utilità sociale. All’interno dell’Associazione poi, esiste il gruppo di Protezione Civile, appositamente formato e ufficialmente riconosciuto. Nell’ambito delle loro esercitazioni, gli alpini della protezione civile svolgono sul territorio lavori in accordo con l’Amministrazione comunale, lavori che migliorano il paese e determinano un risparmio di risorse pubbliche che sarebbero a carico della comunità locale. Uguale riconoscenza esprimo per l’Rcm, che ha collaborato con gli Alpini, dimostrando così sensibilità civica oltre che un meritevole impegno per diffondere l’atletica fra i nostri ragazzi. Ho visitato l’area che sabato scorso è stata oggetto di un intervento di pulizia e sfoltimento. così da renderla fruibile e consentire una migliore crescita alle piante selezionate (in maggioranza querce) ponendo dunque le premesse per un’area boschiva ordinata e adibita a parco pubblico a disposizione dei cittadini. Al ringraziamento per questa azione positiva fatta nel volontariato devo associare l’invito ai cittadini che frequentano quest’area, tra il centro sportivo Menotti e le scuole medie Bursi, a comportarsi con senso civico e con educazione, evitando di abbandonare rifiuti, come invece avveniva prima di questo bell’intervento. Ci troviamo davanti a comportamenti diametralmente opposti: cittadini che nel volontariato donano giornate di lavoro per il decoro e la sicurezza del proprio paese e cittadini (forse meno degni di questo nome) che imbrattano e rovinano il proprio territorio con comportamenti incivili, anche solo abbandonando nelle aree verdi pubbliche immondizia, bottiglie e altro. Facciamo il possibile perché prevalga la prima categoria e la seconda scompaia”.