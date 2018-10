“Donne digitali” e “Ragazze digitali Expo” a Reggio Emilia

» Lavoro - Reggio Emilia

Sono due le iniziative organizzate dalla sezione di Reggio Emilia e Modena dell’associazione EWMD (European Women’s Management Development) nell’ambito del Festival digitale After. “Donne digitali” che si terrà sabato 20 ottobre, a Reggio Emilia, presso il Centro internazionale Loris Malaguzzi (ore 9.00-17.00) e “Ragazze digitali Expo” programmato per domenica 21 ottobre, sempre a Reggio Emilia, presso i Chiostri di San Domenico – Sala delle Carrozze (ore 9.00-13.00).

L’edizione 2018 di “Donne digitali” è dedicata alla formazione a distanza, una nuova modalità che, grazie alla Rete, consente alle donne di migliorare le proprie competenze, conciliando tempi di vita e lavoro. Il programma della giornata prevede una mattinata di lavoro comune (plenaria) e un pomeriggio di approfondimento in gruppi e laboratori (workshop). Dopo il saluto delle autorità, Silvia Bedodi racconterà di come, con la formazione, si possa imprimere una svolta alla propria vita professionale, anche se si è lasciato i banchi di scuola da un po’. Poi toccherà ad Emilia Leopardi, ad di Edulife, spiegare come cambia il modo di apprendere nell’era digitale, mentre il docente universitario di Unimore Tommaso Minerva approfondirà il tema delle piattaforme digitali, in particolare il caso di Eduopen. Dopo la pausa pranzo, iniziano i workshop suddivisi in due percorsi: inclusion, per chi muove i primi passi sull’argomento, e empowerment, per le più esperte. Si potrà, quindi, lavorare concretamente su come stare sui social con Alessandra Catania; sulla sicurezza informatica con Paolo Giardini; sulle nuove modalità di apprendimento con Alex Morlini. Oppure imparare a usare Facebook per promuovere il proprio business con Enrico Marchetto; come promuovere un brand su Instagram con Valeria Moschet; e approfondire le modalità che garantiscono sicurezza informatica con Mirco Marchetti. La giornata è aperta a tutte le donne interessate, senza particolari requisiti di conoscenze pregresse. E’ obbligatoria l’iscrizione su www.donnedigitali.it

Nel corso di “Ragazze digitali Expo”, le ottanta studentesse che, quest’estate, hanno partecipato ai Campus estivi organizzati con l’Università di Modena e Reggio Emilia mostreranno i risultati del loro lavoro di programmazione (videogiochi e macchine-robot). Saranno, inoltre, a disposizione, insieme alle volontarie di EWMD, di tutti coloro che vorranno informazioni sui summer camp dell’estate 2019.

EWMD è un network internazionale per la formazione manageriale femminile che promuove, sviluppa e sostiene la preparazione professionale delle donne.