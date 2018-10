Incidente stradale in galleria in A1, due feriti

» Bologna - Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che alle ore 07:30 circa sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra l’allacciamento con la Direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna è avvenuto un incidente all’altezza del km 214 all’interno della galleria Allocco che ha visto il coinvolgimento di 3 mezzi pesanti. Nell’incidente due persone sono rimaste ferite.



Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 11 km di coda.

Autostrade per l’Italia consiglia ai soli mezzi leggeri provenienti da Firenze e diretti verso Bologna di immettersi in A1 Panoramica, uscire a Rioveggio e percorrere la viabilita ordinaria verso Sasso Marconi dove rientrare in Autostrada. Per le lunghe percorrenze sia ai leggeri sia ai pesanti si consiglia di immettersi in A11 verso Pisa quindi di uscire a Pistoia e percorrere la SS 64 Porrettana verso Sasso Marconi.