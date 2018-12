Gli European Ceramic Days a Bruxelles presentano il Manifesto 2019-2024

» Ceramica

Sono in programma il 4 e 5 dicembre 2018 a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, “The European Ceramic Days”, la serie di eventi che ogni anno riuniscono rappresentanti dell’industria europea della ceramica insieme a funzionari e responsabili delle politiche dell’Unione Europea, favorendo il dialogo tra l’industria ceramica europea e le istituzioni comunitarie.

Il tema di quest’anno è l’industria ceramica come agente di cambiamento positivo in un contesto internazionale mutevole: dalla qualità dei prodotti e dei processi fino all’attenzione per l’ambiente, l’industria europea della ceramica contribuisce con forza ad un futuro prospero e sostenibile per tutti i cittadini europei, evolvendosi e innovandosi costantemente.

Tra i vari appuntamenti, l’evento più rilevante è la 19° edizione dell’European Parliament Ceramics Forum (EPCF), l’intergruppo parlamentare dedicato alla ceramica europea, che aprirà i battenti martedì 4 dicembre presso il Parlamento Europeo e i lavori saranno aperti dal parlamentare e presidente EPCF Inmaculada Rodríguez-Piñero, La delegazione italiana sarà formata da Giovanni Savorani (Presidente di Confindustria Ceramica), da Alfonso Panzani (Vice Presidente di Cerame-Unie), da Loriano Bocini (Presidente EuTeCer) e da Roberto Sala (Presidente FEPF), insieme al direttore generale dell’Associazione, Armando Cafiero, al vice direttore generale Luciano Galassini e ad Andrea Contri.

Durante “The European Ceramic Days” si svolgerà anche l’Assemblea generale di Cerame-Unie, l’Associazione Europea dei produttori di ceramica.

Infine, in vista delle prossime elezioni europee, Cerame-Unie consegnerà il suo Manifesto per il quinquennio 2019-2024 alla Presidenza austriaca dell’Unione Europea, all’interno del quale vengono esposte le principali priorità del settore relative a Industria, Clima, Commercio, Consumatori e Ricerca e Sviluppo.