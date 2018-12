» Meteo

Condizioni di cielo prevalentemente sereno, con presenza di foschie diffuse e nebbie in pianura, in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata. Dalla sera graduale aumento della nuvolosità. Temperature: minime comprese tra 4 e 7 gradi. Massime comprese tra 8 e 11 gradi. Venti: deboli variabili, con locali rinforzi al mattino sul mare al largo. Mare: mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione in giornata.

(Arpae)