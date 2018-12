Da domani intervento alla rete fognaria in via Leopardi

» Sassuolo - Viabilità

Proseguono i lavori di risanamento della rete fognaria a Sassuolo. Da domani, giovedì 6 dicembre, inizierà un intervento in via Leopardi, dall’intersezione con via Matteotti fino a via Gramsci.

E’ previsto il rinnovo della condotta esistente con nuova tubazione del diametro di 4 cm, per un tratto di circa 100 metri su sede stradale.

L’intervento, che avrà una durata stimata in 30 giorni lavorativi, comporterà un investimento da parte di Hera di circa 40.000 euro. Sono previste modifiche alla viabilità della zona, con interruzione del transito veicolare su via Leopardi e su via Gramsci, nel tratto compreso tra via Leopardi e via Carducci.