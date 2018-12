Bologna, Festa di Natale Piccoli Grandi Cuori Onlus

» Bologna - Sanità - Sociale

Oggi, nella Sala Giochi del reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età

Evolutiva, PAD 23, Polo Cardio-Toraco-Vascolare del Policlinico di Sant’Orsola, si è svolta

la Festa di Natale di Piccoli Grandi Cuori Onlus, l’associazione fondata da genitori e

volontari per aiutare i bambini portatori di cardiopatie congenite e le loro famiglie,

tutelandone i diritti di assistenza, di integrazione scolastica, sociale e lavorativa.

All’evento hanno partecipato Antonella Messori, Direttore Generale del Policlinico di

Sant’Orsola; Gaetano Gargiulo, Direttore Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età

Evolutiva; Andrea Donti, Direttore f.f. Cardiologia Pediatrica e dell’Età evolutiva; Giuliano

Barigazzi, Assessore alla Sanità e Welfare, oltre alla presidente dell’associazione Paola

Montanari. Anche Don Giovanni Nicolini non è voluto mancare alla festa, portando un

sorriso ed un abbraccio ai bimbi ed alle loro famiglie.

Verso le 12.30 Babbo Natale ha fatto visita ai piccoli pazienti portando loro regali donati da

Automobili Lamborghini e da altri amici di Piccoli Grandi Cuori Onlus, mentre le musiche

natalizie di Eleonora Montagnana – violino – e Daniele Faraotti – chitarra – hanno fatto

ballare tutti i presenti.

Per i bambini è poi arrivata un’altra divertente sorpresa: gli scherzi dei clown della

‘Compagnia degli Asinelli – Croce Rossa Italiana – Bologna’ ed i trucchi di magia del

Magico Turra.

La festa si è poi spostata nella Sala Grande per il tradizionale brindisi e gli auguri di buone

feste.

In Italia, 8 neonati su mille nascono con una cardiopatia congenita.

Oggi, molti di loro sono trattati con elevate percentuali di successo tramite terapie

chirurgiche e non solo, in alcuni casi sin dalle prime ore di vita.

Dal 1997 Piccoli Grandi Cuori onlus collabora con il reparto di Cardiologia e

Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico Sant’Orsola di

Bologna, al Pad 23 del Polo Cardio-Toraco-Vascolare, unico centro accreditato di 3°

livello della Regione Emilia-Romagna per la diagnosi e cura chirurgica delle cardiopatie

congenite.