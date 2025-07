In vista dell’evento BBQ 2025 che si terrà nei giorni 11 e 12 luglio p.v. presso il Parco dei Popoli a Castellarano, il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Vi hanno preso parte, oltre al Sindaco Giorgio Zanni e ai vertici delle Forze dell’ordine, della polizia stradale, dei vigili del fuoco, i rappresentanti del 118, nonché il Presidente e i membri Proloco di Castellarano, che hanno organizzato l’iniziativa.

Oggetto di analisi, oltre agli elementi di safety e security, sono stati anche i profili di viabilità, in considerazione della chiusura del Ponte sul Veggia, al fine di assicurare una migliore gestione dell’afflusso e deflusso.

In proposito, il comitato si è concentrato anche sul rischio di guida in stato di ebrezza atteso il rilevante numero di partecipanti che raggiungeranno il Parco dei Popoli in auto e che con lo stesso mezzo faranno rientro nelle rispettive località di partenza.

A tale proposito, su richiesta del Prefetto saranno resi disponibili, all’uscita del Parco, alcol-test di prova gratuiti, al fine di permettere agli avventori di valutare la possibilità di non mettersi alla guida, se in condizioni psico-fisiche non idonee, rappresentando un pericolo per sé e per altri e rischiando, altresì, di incorrere nelle apposite sanzioni previste dal codice della strada.

Per limitare tale rischio la polizia stradale, coadiuvata dalla polizia locale, effettuerà nei pressi del Parco dei Popoli e lungo le principali arterie stradali verso Modena e Reggio Emilia puntuali accertamenti con l’etilometro.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali, questi sono stati demandati alla valutazione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, mentre i profili di ordine pubblico saranno affrontati nel tavolo tecnico, che si riunirà in Questura.