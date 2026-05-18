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Il calcio inclusivo abbatte ogni barriera e regala due giorni di pura magia agonistica. La quarta edizione del torneo si chiude con un bilancio straordinario: spalti gremiti, match vibranti e, soprattutto, la vittoria assoluta del fair play. L’evento ha dimostrato come lo sport sia il più potente veicolo di inclusione sociale, capace di unire atleti di ogni provenienza oltre ogni pregiudizio.

I verdetti del campo hanno decretato un altissimo livello tecnico attraverso sfide combattute e ricche di gol. Nel 2° Livello dominio assoluto del Monacò, che si riconferma campione battendo in finale Gli Invincibili di Omegna con un netto 6-1. Terzo posto per la Reggiana, seguita da Calcio Veneto e Arquera Matarò di Barcellona. Nel 3° Livello apoteosi per i padroni di casa di Sportinsieme. I ragazzi di Castellarano sollevano la coppa dopo una finale batticuore contro l’Olympique Gymnaste Club di Nizza, piegato per 3-2. Ottime prestazioni anche per Fuorigioco Mantova, Bologna Senza Barriere e TSM Formigine. Nei due minitornei paralleli del 4° Livello svettano il San Marino (davanti a Formedabili Venezia e Bootle Bucks Liverpool) e il Soccer Dream Fermana (che precede Isolotto Coverciano e Olimpia Cagliari).

Il successo di questa edizione, la più imponente di sempre, è il risultato di una straordinaria sinergia collettiva a partire dall’Amministrazione Comunale, sempre in prima linea nel sostenere progetti che promuovono l’accessibilità e i valori comunitari fino ad arrivare all’esercito instancabile dei volontari, il vero cuore pulsante della manifestazione, e agli sponsor, il cui prezioso contributo economico e logistico ha reso possibile l’accoglienza di squadre e tifosi in un clima di festa e totale inclusione.

La cerimonia di chiusura ha celebrato tutti i partecipanti con medaglie e coppe ricordo, ma il vero successo è stato collettivo. Questa edizione passa alla storia come la più imponente di sempre, grazie al coinvolgimento senza precedenti delle associazioni locali e a un pubblico caloroso. L’appuntamento è già fissato per metà maggio del prossimo anno, con l’obiettivo di superare ogni record.