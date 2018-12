Terre d’Argine, il bando per il PUG intercomunale

» Bassa modenese

E’ stato pubblicato il bando per affidare la redazione del Piano Urbanistico Generale intercomunale dell’Unione delle Terre d’Argine e dello schema tipo di Regolamento edilizio, a sostituzione dei singoli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi esistenti, in adeguamento alla nuova normativa regionale. Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è stato fissato per le ore 11,30 del 14 gennaio prossimo.

Ecco l’indirizzo Internet da digitare per avere maggiori informazioni:

Per la redazione del Piano Urbanistico Generale l’Unione aveva richiesto nell’ottobre scorso un contributo alla Regione Emilia-Romagna e questa ha assegnato all’ente associato fondi per 60 mila euro.