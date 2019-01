Auto si capovolge dopo incidente, intervengono vigili del fuoco

» Bologna - Cronaca

Questa mattina poco prima delle 4 i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti in Viale Aldini a Bologna per un incidente stradale che ha riguardato una vettura che per motivi da accertare ha urtato alcuni cassonetti dei rifiuti posti sul bordo della strada ed ha terminato la sua corsa capovolta.

Sul posto oltre alla Polizia locale anche personale del 118, che ha prestato l’assistenza sanitaria agli occupanti dell’autovettura. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso a verificare l’assenza di eventuali passeggeri ancora all’interno dell’abitacolo e a mettere in sicurezza il veicolo.