“King Lear” al Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia

Continua la programmazione del Teatro Piccolo Orologio che, puntuale come da 5 stagioni a questa parte, vede arrivare sul palco di via Massenet la magia dell’opera shakespeariana presentata in lingua originale, con attori statunitensi, dalla compagnia “Teatro delle Due”. Quest’anno da giovedì 7 a sabato 9 febbraio, sempre alle ore 21.00, andrà in scena King Lear di William Shakespeare con Leah Alfieri, Valeria Bottazzi, Adam R. Deremer, Sean Hinckle, Austin Larkin, Ollie Rasini, Casey Wortmann e la regia di Adam R. Deremer. I costumi sono firmati da Cristian Levrini.

La compagnia “Teatro delle Due” si forma nel 2006, a seguito di una collaborazione artistica fra Valeria Bottazzi e Olivia Rasini. Nel suo decimo anniversario, è rimasta coerente alla suo missione: trasformare l’amore per il teatro in uno strumento educativo, utile sia come supporto all’insegnamento delle lingue straniere, sia come mezzo di divulgazione culturale. La forza della compagnia, unanimemente riconosciuta ed apprezzata dal pubblico e dai docenti, è la collaborazione con attori professionisti di madrelingua inglese. Dal 2006, Teatro delle Due ha portato nei teatri italiani The Tempest, Twelfth Night, As You Like It, A Midsummer Night’s Dream, All’s Well That Ends Well, The Taming of the Shrew, Romeo and Juliet, Macbeth, Hamlet, Othello. Tutte opere di William Shakespeare e tutte in lingua originale inglese.

Biglietti: 14€ e 12€ per informazioni e prenotazioni: biglietteria@teatropiccolorologio.com | 0522/383178 | www.mamimo.it | dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30, dalle 14:30 alle 18:30 e nei giorni di spettacolo.