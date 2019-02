Maltempo: restringimento della carreggiata sulla SP 76 “Stiore” in Valsamoggia

» Appennino Bolognese - Viabilità

Lungo la SP 76 “Stiore”, nel Comune di Valsamoggia località Monteveglio, a causa della piena del torrente Samoggia verificatasi sabato scorso, nel punto in cui il fiume fiancheggia la strada provinciale in particolare al km 1+150, la sponda è stata erosa dalla forza dell’acqua, compromettendo la stabilità della pista ciclabile a lato della carreggiata stradale. Per questo motivo dal km 1+100 al km 1+200 è stata disposta l’istituzione temporanea di limitazione progressiva della velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso e restringimento della carreggiata, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.