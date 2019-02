Un incontro sull’uomo e il cosmo a Maranello

» Maranello

Mercoledì 6 febbraio alle ore 21 alla Biblioteca Mabic è in programma un incontro dedicato all’esplorazione spaziale, a cura del Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologico di Modena. Roberto Castagnetti parlerà del “nostro indirizzo cosmico”: una serata dedicata a scoprire il posto dell’uomo nell’Universo in un viaggio nel tempo e nello spazio che, a partire dal Big Bang e dalle immense strutture della “tela cosmica” di filamenti e super ammassi di galassie, arriva all’interno della Via Lattea.