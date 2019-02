Elettra Investimenti e Cpl Concordia sottoscrivono accordo per la promozione di impianti di rigassificazione GNL

» Bassa modenese - Economia

Elettra Investimenti S.p.A., PMI Innovativa operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica e nell’efficienza energetica, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per il tramite della controllata THOLOS PHP, e CPL CONCORDIA, gruppo multiutility dell’energia, hanno sottoscritto un accordo commerciale finalizzato alla diffusione nel mercato italiano di nuovi impianti di rigassificazione di GNL (Gas Naturale Liquido) in associazione ad impianti di cogenerazione.

Mediante tale partnership commerciale, CPL CONCORDIA ed Elettra Investimenti S.p.A – per il tramite della controllata Tholos Php – intendono realizzare e garantire sistemi di risparmio energetico assicurando la fruizione di gas naturale anche in aree ad oggi non coperte dalla rete di distribuzione di gas naturale.

CPL CONCORDIA, gruppo multiutility italiano presente da oltre 60 anni nel settore energetico, opera da anni come ESCo certificata e detiene un know how consolidato nella realizzazione e manutenzione in service di impianti energetici e di cogenerazione. Conta al suo attivo diversi impianti di rigassificazione in Italia sia per uso autotrazione sia per uso industriale. Grazie alla società controllata Polargas, CPL è in grado di garantire l’approvvigionamento di Gas Naturale Liquido in tutta Italia. Inoltre, attraverso la società Higas, è attualmente impegnata nella realizzazione di un deposito da 9000 metri cubi di GNL in Sardegna.

Tholos Php, specializzata nello sviluppo di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e gestionale degli impianti e dei cicli produttivi attraverso l’utilizzo della piattaforma EXACTO, si pone come azienda di riferimento del settore energetico nel panorama Italiano con l’obiettivo di creare valore per i propri clienti grazie ad un’ampia gamma di servizi energetici offerti.

Grazie alla collaborazione fra CPL CONCORDIA e Tholos Php, ai clienti verranno proposte soluzioni customizzate e innovative per il mercato industriale, al fine di fornire tecnologie di efficientamento energetico legate al gas naturale liquido, anche in formula ESCo.

Il dott. Fabio Massimo Bombacci, Presidente ed Amministratore Delegato di Elettra Investimenti S.p.A., ha così commentato l’operazione: “THOLOS PHP con la firma dell’accordo con CPL Concordia, continua il percorso di crescita nel campo dell’efficienza energetica tramite soluzioni per la fornitura di energia termica e elettrica attraverso impianti alimentati da GNL in formula ESCo. Questo accordo è un ulteriore passo nel posizionamento del gruppo Elettra Investimenti quale player di primo piano nell’ambito del mercato energetico in Italia”.

In merito alla sigla dell’accordo il dott. Pierluigi Capelli, Direttore Generale di CPL CONCORDIA, ha dichiarato: “Con l’accordo tra CPL CONCORDIA e Tholos si rafforza il nostro posizionamento di azienda leader nel settore energetico e partner industriale necessario per rendere operativi i progetti più innovativi. La capillare presenza sul territorio nazionale, le forti competenze ingegneristiche e i backlog progettuali in campo sono le basi per i più alti livelli di successo”.