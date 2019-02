Sassuolo: ecoincentivi all’acquisto di auto non inquinanti riservati ai privati

» Ambiente - Sassuolo

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando relativo agli ecoincentivi della Regione per i privati e le aziende per passare ad auto e veicoli commerciali elettrici, ibridi, metano, Gpl che concede fino a 3.000 € per i cittadini che acquistano un’auto elettrica, ibrida, a metano o gpl. Il contributo è destinato alle persone con Isee familiare annuo fino a 35.000 € e potrà essere richiesto online a partire da venerdì 15 Febbraio.

Possono presentare domanda per ottenere i contributi i cittadini che siano:

residenti in un Comune della Regione Emilia-Romagna;

proprietari alla data del 1 gennaio 2019 di un’autovettura di categoria M1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti oltre al sedile del conducente) da destinare alla rottamazione appartenente a una delle seguenti categorie:

– classe pre-euro ad alimentazione diesel o benzina;

– classe Euro 1 ad alimentazione diesel o benzina;

– classe Euro 2, 3 o 4 ad alimentazione diesel;

con ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a € 35.000,00

che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, condanne penali.

Gli investimenti ammissibili riguarderanno l’acquisto di un’autovettura M1 di prima immatricolazione, ad esclusivo uso privato, ad alimentazione: elettrica, Ibrido elettrica/benzina Euro 6, Metano (mono o bifuel benzina) Euro 6, GPL (mono o bifuel benzina) Euro 6, abbinato alla rottamazione di una autovettura M1 di proprietà con alimentazione diesel fino ad Euro 4 o benzina fino ad Euro 1.

Tutti i dettagli del bando con i requisiti richiesti e le modalità per la presentazione della domanda, sono reperibili sul sito della Regione Emilia Romagna all’indirizzo

http://www.regione.emilia-romagna.it/mobilitasostenibile/gli-ecoincentivi-della-regione