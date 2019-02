Aperto domenica il nido d’Infanzia San Carlo

» Sassuolo - Sociale

Il nido d’Infanzia San Carlo domenica 10 febbraio 2019 sarà aperto dalle ore 15,30 alle ore 18,30 nell’ambito del progetto distrettuale “Appuntamenti al nido” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Una serie di appuntamenti festivi nei nidi d’infanzia rivolti a tutti i bambini da 0 a 3 anni ai fratelli fino a sei anni di età ed alle loro famiglie residenti nei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano indipendentemente dal Comune di effettiva residenza di ciascuna famiglia.

Questa iniziativa è gratuita. Grazie a questo progetto anche le famiglie che non sono iscritte al nido avranno la possibilità di conoscere l’ ambiente, poter osservare contesti educativi allestiti per i bambini, conoscere proposte pensate per loro, confrontarsi con altre famiglie e con gli educatori dei servizi su tematiche per l’ infanzia, oppure semplicemente giocare insieme al proprio bambino senza doversi preoccupare di altro, in un clima sereno con altri adulti e bambini.

Durante il pomeriggio sarà offerta ai presenti una merenda. Informazioni Comune di Sassuolo Servizio Istruzione – Tel. 0536 880776