Domenica la prima sfilata del Carnevale di Castelnovo di Sotto

» Bassa reggiana

Finalmente si parte. Domenica febbraio si terrà la prima sfilata dei carri del Carnevale di Castelnovo di Sotto.

Alle 14.30 il sindaco Francesco Monica consegnerà le chiavi del paese e il Gonfalone al Castlein.

Seguirà l’apertura ufficiale della kermesse, il cui manifesto è stato realizzato dalla studentessa della classe quinta A del liceo d’arte Gaetano Chierici, Aurora Cascino.

I carri sfileranno nel centro del paese e punteranno ad aggiudicarsi il Gonfalone, che nel 2018 fu del Club 69 Classe 96. I campioni in carica, che festeggeranno i 50 anni di attività, sfileranno quest’anno con “A spasso con gli dei”, che si rifà alle divinità dell’antica Roma. Avis ha scelto “Som al capolinea”; la Montagnola presenterà “Una vita in vacanza e la scimmia che balla”, mentre la scuola dell’infanzia Girasole-Palomar proporrà “Un lunedì da pinguini”. La Belvedere 3.0 metterà in pista “Cattivi con il sorriso”, opera ispirata ai personaggi malvagi dei cartoni animati, mentre la Fiac che ha realizzato “Non fermate le cicogne”. La Junior proporrà il carro “Il bosco in festa”; i Sabèr gareggeranno con “Alla corte dei Saber”, che avrà come protagonista la maschera del conduttore televisivo Bruno Vespa. La scuderia Olimpia 2 ha realizzato “Scacciaguai”, un carro che riproduce le principali maschere della tradizione napoletana con tanto di oggetti scaramantici portafortuna. Sarà “Cavalcando arcobaleni” il nome dell’opera della scuola d’infanzia Villa Gaia, mentre gli “Amigos locos” punteranno sulla “Locomotiva Pegasus”. Infine “I ribelli” presenteranno la mascherata a piedi dal titolo “L’è ‘dmei rider che sigher”.

Inoltre ci sarà la partecipazione straordinaria del gruppo folkloristico Funkasin Street Band ad animare ulteriormente la festa, saranno aperti il museo della Maschera e la mostra delle opere dei ragazzi del liceo d’arte Gaetano Chierici, nell’atrio del municipio.

Non mancheranno i punti ristoro con il “Mc Castlein” che proporrà gnocco fritto e patatine e “La Castlein baita”, con bibite e prodotti a marchio “Castlein”. Saranno anche allestiti il concorso “Mascherine”, con ricchi premi per tutti i bambini, e il Truccabimbi.

L’ingresso costerà 6 euro e sarà gratuito per i bambini al di sotto dei 13 anni. Un ulteriore sconto è scaricabile dal sitowww.alcastlein.it.

Le successive sfilate si svolgeranno il 17 e 24 febbraio, per arrivare alla giornata conclusiva che sarà domenica 3 marzo.