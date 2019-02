Incarichi professionali del 2013 Comune di Reggio Emilia: indagini della magistratura su applicazione Regolamento

» Cronaca - Reggio Emilia

L’Amministrazione comunale di Reggio Emilia ha appreso oggi di accertamenti dell’autorità giudiziaria rivolti all’indirizzo di alcuni suoi dirigenti in carica nell’anno 2013, relativi ad indagini, in corso, su presunte violazioni in riferimento al Regolamento dell’Ente per l’affidamento di incarichi professionali. I fatti oggetto di accertamenti riguardano appunto l’anno 2013 e le ipotesi sono di falso e abuso d’ufficio. Il Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali nel frattempo è stato aggiornato nel 2015, sulla base delle normative vigenti. L’Amministrazione riconferma la piena collaborazione del Comune con le autorità inquirenti, esprime fiducia nell’azione della magistratura e ribadisce la propria fiducia ai dirigenti, nella certezza che sarà fatta chiarezza.