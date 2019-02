Cgil Sassuolo, dal 5 marzo nuova sede in via Tien An Men

» Sassuolo

La Cgil di Sassuolo si trasferisce dall’attuale sede di via Adda alla nuova sede in via Tien An Men, 21, al 2° piano dello stabile che ospita anche la sede Inps (la Cgil sarà al piano di sopra). La nuova sede sarà operativa dal prossimo 5 marzo, mentre per agevolare le operazioni di trasloco, tutti i servizi saranno sospesi dal 26 febbraio al 4 marzo (in questi giorni la Cgil sarà chiusa). Rimangono invariati i numeri di telefono (0536.804704), fax 059.2059730 e e-mail cgilsassuolo@er.cgil.it.

Con la nuova sede si risolverà il problema delle barriere architettoniche grazie ai due ascensori, uno più piccolo per 6 persone e uno più capiente che può essere accessibile a persone con sedie a rotelle. L’attuale sede ha invece una scalinata di accesso e un ascensore piccolissimo che non può essere utilizzato dai disabili.

Anche il bancone di accoglienza ha una parte che permette l’accesso e la possibilità di inserimento con la sedia a rotelle.

Inoltre, in questa sede i servizi (Area Diritti, Patronato Inca, Caf, Centro Lavoratori Stranieri) saranno connotati da colori per essere individuati più facilmente, anche da persone con problemi di Dsa (dislessia, disgrafia, discalculia).

Nella nuova sede ci sono 3 sale riunioni. Una piccola da circa 20 posti, una con circa 30/35 posti e un’altra con una sessantina di posti. Le sale sono modulari e modulabili e a completa apertura diventano un’unica sala da 115 posti. Ciò consentirà di utilizzare le sale per riunioni di delegati e militanti, ed eventualmente metterle a disposizione della comunità, senza dover più affittare da privati o enti.

Ricordiamo che presso gli uffici della Camera del Lavoro di Sassuolo si farà consulenza su quesiti contrattuali, controllo buste paga, vertenze di lavoro, ecc… tramite i funzionari di categoria.

Al Patronato Inca si possono ottenere informazioni previdenziali, fare domande di pensione (pubblica e privata), compreso quota 100 e tutte le pensioni anticipate, richieste di riconoscimento di invalidità civile, ricongiunzioni contributive, pensioni estere, gestione infortuni e danno biologico, pratiche per permessi di soggiorno e assistenza ai lavoratori migranti.

L’Area Diritti offre informazioni e inoltra domande di maternità/paternità, Naspi (disoccupazione), assegni al nucleo familiare, bonus mamma e bebè, social card.

Presenti anche gli uffici fiscali del Caf per la Dichiarazione dei redditi, informazioni e pratiche per Imu, Tasi, Bonus energia, Isee, modello Red, Reddito di cittadinanza, cartelle esattoriali, le successioni ereditarie, informazione e pratiche per amministratori di sostegno e assistenza alle famiglie per la gestione dei rapporti di lavoro con colf e badanti.

Inoltre si conferma la presenza di Federconsumatori, associazione di tutela dei consumatori e del Sunia nella sua attività di tutela ad inquilini ed affittuari.

La nuova sede è vicinissima al centro città e alla stazione sia dei treni che degli autobus, questa è un’altra delle condizioni che la rende raggiungibile anche a chi non ha mezzi propri per gli spostamenti.