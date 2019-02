» Ambiente - Modena

I parchi pubblici di San Cesario si rifanno il look. In vista della primavera, il Comune investirà 60mila euro per rinnovare completamente la I Parchi pubblici di San Cesario si rifanno il lookdotazione dei giochi e degli arredi presenti nelle aree verdi comunali. Alcuni interventi saranno di manutenzione straordinaria (verniciatura, fissaggio, piccole sostituzioni di parti strutturali, controllo degli elementi di collegamento) e sostituzione dell’arredo già presente, per garantirne funzionalità e sicurezza. Ma soprattutto saranno installati diversi nuovi giochi, per arricchire ulteriormente la dotazione dei vari parchi. Due di questi giochi, inoltre, saranno anche inclusivi, permettendone dunque la fruizione usufruibili anche a bambini diversamente abili.

Tra le nuove installazioni si è scelto puntare con decisione sul fitness e l’attività fisica. Sono infatti previsti ben tre nuovi percorsi fitness utilizzabili da diverse tipologie di utenti (atleti, amatori e anziani), con l’obiettivo di aprire la fruizione dei parchi, oltre ai bambini, anche a ragazzi e adulti. Su questo fronte, saranno previste due aree di Workout e Calisthenics: vere e proprie “palestre all’aperto” per gli amanti del fitness e del benessere fisico. Per gli utenti anziani invece è previsto un nuovo percorso di ginnastica dolce, che sarà installato nel parco adiacente al centro socio-aggregativo “I Saggi”, dove già si concentrano le principali attività per gli anziani.

Gli interventi si concluderanno entro la primavera di quest’anno, e riguarderanno nel dettaglio le seguenti aree verdi, sia nel capoluogo che nelle principali frazioni: Parco Nenni, manutenzione alla torretta con scivolo esistente e installazione di un nuovo gioco, utilizzabile anche da disabili; Parco Begarelli, spostamento dei giochi esistenti e fornitura di un nuovo scivolo, oltre alla manutenzione alle altalene esistenti; Parco di via Ghiarelle: situato nei pressi del Centro Sportivo Comunale, realizzazione di un percorso fitness per i giovani, composto da varie attrezzature ed elementi per attività statiche; Parco di via Amendola: manutenzione significativa di tutti i giochi esistenti, sostituzione di due tavoli in legno e la sistemazione di altri due tavol; Parco Centro “I Saggi”: nell’area verde di pertinenza del Centro “I Saggi” verrà realizzato un percorso per l’attività motorie dedicato agli anziani, composto da tre elementi per ginnastica statica ed esercizi vari; Parco di via del Borghetto (S.Anna): in quest’area verrà realizzato un percorso Calisthenics composto da tre attrezzature per l’esercizio fisico; Parco di via Donatori di sangue (S.Anna): In questa area antistante il Centro sportivo di Sant’Anna, nella quale sono già presenti alcuni elementi di arredo e dove sta per sorgere una tribuna per gli spettatori egli eventi sportivi, verrà installata una altalena con cestone, utilizzabile in sicurezza anche dai bambini diversamente abili accompagnati. Infine la frazione di Altolà, dove è stata da poco attrezzata un’area verde con porte da calcio per il gioco libero di bambini e ragazzi.

“Siamo molto soddisfatti di questo intervento- spiega l’Assessore alle politiche giovanili Paola Vezzelli per conto della Giunta -, perché andiamo a qualificare ancora di più le nostre aree verdi, che sono fra gli spazi più frequentati del paese. Abbiamo voluto investire su tutte le fasce d’età, con giochi per bambini, i percorsi fitness per ragazzi e adulti, fino alla ginnastica dolce per anziani. Un occhio di riguardo anche all’abbattimento delle barriere architettoniche: abbiamo previsto alcuni giochi per i bambini diversamente abili, mantenendo fede ad un impegno assunto in consiglio comunale”.