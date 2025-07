Tragico incidente questa mattina a Crespellano dove l’autista di un’autocisterna di carburante ha perso la vita dopo che il mezzo è finito fuori strada, in prossimità del deposito di una società di logistica. L’autocisterna, piombata nel parcheggio della ditta, è esplosa. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco. L’incidente si è verificato sulla SP569 in via Lunga, poco prima delle 9.

Oltre all‘autocisterna, è rimasta coinvolta anche un’auto, con due persone che hanno riportato ferite lievi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, oltre ai carabinieri, al personale del 118 e alla polizia locale. La strada Nuova Bazzanese è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità dell’uscita 11.