F1: test 2 per i piloti Ferrari a Barcellona

Sebastian Vettel e Charles Leclerc saranno impegnati in pista per tutti e quattro i giorni (26 febbraio-1 marzo) dell’ultimo test prima del via del campionato del mondo di Formula 1 2019. I due piloti della Scuderia Ferrari Mission Winnow si alterneranno infatti sulla SF90 nelle sessioni del mattino e del pomeriggio.

Sarà Leclerc a incominciare il lavoro al Circuit de Catalunya-Barcelona nella giornata di martedì. Durante l’ora di pausa pranzo la monoposto sarà riconfigurata per Vettel che guiderà nelle quattro ore della sessione pomeridiana. Mercoledì programma invertito, con Sebastian al mattino e Charles al pomeriggio. L’alternanza proseguirà fino a venerdì, quando a terminare i lavori sulla SF90 sarà il 21enne pilota di Monaco.

Tre settimane al via. Mancano intanto appena 21 giorni al via della stagione 2019 che come di consueto si aprirà a Melbourne, sul circuito di Albert Park. Il Gran Premio d’Australia, primo dei 21 appuntamenti del campionato, è in calendario per domenica 17 marzo.